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11 россиян умерли в Турции от коронавируса во время отдыха

15:17
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

Ещё три десятка граждан находятся там в больницах

С начала курортного сезона этого года в Турции на отдыхе умерли от коронавируса 11 россиян. Всего случаи COVID-19 у граждан России в Турции были выявлены более 300 раз, сообщил "Интерфаксу" посол в Анкаре Алексей Ерхов.
Россия возобновила авиаперелеты на курорты Турции

По данным дипломата, в турецких больницах находится 31 человек с коронавирусом, а в отелях на изоляции сидят 87 туристов из России.

Ерхов также заявил, что приведенная им статистика подтверждает тот факт, что турецкие власти принимают достаточно действенные меры по профилактике пандемии и охране здоровья зарубежных туристов.

Одна из немногих стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение после весеннего пика коронавируса, стала Турция. Летом и осенью там побывали тысячи российских туристов. Власти страны предприняли беспрецедентные меры по недопущению распространения коронавируса. В частности, в отелях теперь нет классических шведских столов.

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