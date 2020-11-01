В центре Минска замечена военная техника с пулемётами

В Белоруссии люди снова вышли на улицы

В Минске перед акцией оппозиции заметили бронетехнику с пулемётами. В соцсетях размещают видеокадры, на которых видно, как по центральным улицам города едут бронетранспортёры с крупнокалиберными пулемётами на крышах.

1 ноября в Минске проходит очередная акция протеста, в этот раз под лозунгом "Марш против террора". Уже есть информация о задержанных. Как и в прошлые выходные, приходят сообщения о проблемах с мобильным интернетом в белорусской столице.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко победил в первом туре, набрав 80% голосов. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказила информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.

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