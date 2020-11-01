С начала года россияне забрали из банков 2 триллиона рублей

Хранить деньги там стало накладно

Почти два триллиона рублей забрали россияне из банков с начала 2020 года. Ставки по депозитам падают, хранить там средства стало невыгодно. Многие решают пытать счастья на бирже. Прибыль, которую можно получить, покупая и продавая акции, достигает сотен и даже тысяч процентов.

Правда фондовый рынок - это всегда большой риск. И дело не только в том, что акции компании "Рога и копыта" могут превратиться в фантики. Как работает этот механизм – разбирался Виктор Прокушев (смотрите видео).

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