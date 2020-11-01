Лариса Долина пришла в ужас от пения Александра Реввы

Певице не понравилось исполнение её старого хита

Лариса Долина раскритиковала Александра Ревву за исполнение её песни "Я не умею танцевать". Как пишет издание "СтарХит", когда в эфире программы "Привет, Андрей", певица увидела кавер на свою песню, то пришла в ужас.

65-летней звезде категорически не понравилось выступление шоумена. "Нельзя менять гармонию, которая была придумана, ритмику тоже. Витя как математик высчитывал каждую ноту, у него все было шикарно, и никто не имел право трогать ни мелодию, ни гармонию", - возмутилась Долина, имея в виду творчество композитора Виктора Резникова. Именно он создал этот хит.

Долина обиделась ещё и потому, что дружила с Резниковым. Он же про неё говорил, что она лучшая исполнительница его песен. Певицу поддержал и известный своими эпатажными высказываниями музыкальный критик Сергей Соседов. "Вот так петь нельзя, так издеваться над песней", - сказал журналист.

А вот наследник композитора – медимагнат и продюсер Андрей Резников – решил всех примирить. Он сказал, что многие люди привыкают к оригинальному исполнению и с трудом воспринимают перепевки. А песня от них не страдает, считает сын известного композитора.

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