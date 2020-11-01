51-летняя Буланова показала публике нового возлюбленного

Друзья певицы поговаривают о скорой свадьбе

Татьяна Буланова пришла в себя после развода с футболистом Владиславом Радимовым и недавнего инсульта. 51-летняя певица впервые вышла в свет с новым возлюбленным. О нём мало что известно, но окружение звезды шепчется о скорой свадьбе.

На днях Буланова и её новый мужчина присутствовали на презентации парфюма. Татьяна выступила на вечере, а её таинственный спутник в белой водолазке снимал всё действо на свой смартфон, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). Сколько лет мужчине сказать трудно, но судя по лысеющей голове и бороде - явно около 50-ти.

Известно, что певицу с бойфрендом познакомила её подруга. Он – бизнесмен, но чем занимается - никто не знает. Зато мужчина уже успел познакомиться с сыновьями Татьяны - 27-летним Александром и 13-летним Никитой.

Татьяна Буланова была дважды замужем. Первым избранником певицы стал звукорежиссёр Николай Тагрин, в этом браке родился сын Александр. Второй муж Татьяны - футболист, а сейчас тренер Владислав Радимов. От него певица родила ещё одного сына - Никиту. Четыре года назад пара оформила развод.

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