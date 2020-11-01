ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

51-летняя Буланова показала публике нового возлюбленного

16:47
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

Друзья певицы поговаривают о скорой свадьбе

Татьяна Буланова пришла в себя после развода с футболистом Владиславом Радимовым и недавнего инсульта. 51-летняя певица впервые вышла в свет с новым возлюбленным. О нём мало что известно, но окружение звезды шепчется о скорой свадьбе.
Буланова рассказала о своем гражданском муже

На днях Буланова и её новый мужчина присутствовали на презентации парфюма. Татьяна выступила на вечере, а её таинственный спутник в белой водолазке снимал всё действо на свой смартфон, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). Сколько лет мужчине сказать трудно, но судя по лысеющей голове и бороде -  явно около 50-ти.

Известно, что певицу с бойфрендом познакомила её подруга. Он – бизнесмен, но чем занимается - никто не знает. Зато мужчина уже успел познакомиться с сыновьями Татьяны - 27-летним Александром и 13-летним Никитой.

Татьяна Буланова была дважды замужем. Первым избранником певицы стал звукорежиссёр Николай Тагрин, в этом браке родился сын Александр. Второй муж Татьяны - футболист, а сейчас тренер Владислав Радимов. От него певица родила ещё одного сына - Никиту. Четыре года назад пара оформила развод.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Татьяна Буланова
Татьяна Буланова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.