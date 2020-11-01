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Американская дочь Урганта рассказала о любви к темнокожему бойфренду

16:22
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

Про свадьбу молодые пока не говорят

20-летняя дочь Ивана Урганта живёт и учится в Нью-Йорке. Несмотря на то, что Эрика – плод любви жены Ивана Натальи Кикнадзе и её первого мужа, артист всегда считал дочку родной. Она выбрала жизнь в США, уехав туда на учёбу в престижный университет два года назад.
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Там Эрика познакомилась с Мозесом – темнокожим парнем, он учится с ней на одном курсе. Между молодыми пробежала искра и Мозес пригласил Эрику на первое в её жизни свидание. Сначала они были просто друзьями, затем появилось настоящее чувство.

"Я сразу заметила, как он меня внимательно слушает. Вот что мне важно. После месяца общения мы стали не разлей вода, всегда вместе", - рассказала дочь Урганта в интервью журналу Tatler.

Судя по всему, Иван и Наталья не противятся выбору Эрики. Иногда они навещают её в Штатах, но в этом году из-за пандемии коронавируса семья так и не встретилась.

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