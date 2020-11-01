Алиев жёстко отреагировал на письмо Пашиняна Путину

Баку пойдёт до конца, заверил президент Азербайджана

В Баку отреагировали на письмо премьер-министра Армении в адрес Владимира Путина. Президент Азербайджан считает, что это послание – признание поражения Армении. Ильхам Алиев заявил, что у Еревана нет оснований просить военной помощи у России в конфликте в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

"Это письмо на самом деле - признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований", — заявил Алиев на встрече с главой МИД Турции Чавушоглу.

Алиев напомнил, что его страна проводит военные операции на своей территории, которая признана международным сообществом. Глава Азербайджан ещё раз повторил, что Баку пойдёт до конца, если Ереван не согласится на отвод военных из Нагорного Карабаха.

Накануне, 31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил письмо Владимиру Путину, в котором он обратился с просьбой начать консультации с целью определения вида и объёма помощи, которую Москва может предоставить Армении для обеспечения её безопасности. В Кремле пока не отреагировали на эту просьбу, но в МИДе заверили Ереван в том, что Москва окажет Еревану необходимую помощь только в том случае, если бои перенесутся на территорию Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались бои между армией непризнанной республики и Вооружёнными силами Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в развязывании войны. Ни одна из двух договорённостей о перемирии, достигнутых в Москве и Вашингтоне, не действует: боевые действия в зоне конфликта продолжаются.

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