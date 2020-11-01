В Тбилиси начались протесты недовольных парламентскими выборами

Люди не верят в победу партии "Грузинская мечта"

В Тбилиси началась акция протеста недовольных результатами парламентских выборов. Её участники направляются к резиденции основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

"Мы все направляемся к резиденции олигарха. Дадим знать, что он рано праздновал победу", - заявил РИА Новости один из участников акции. Протестующие настаивают на проведение повторных выборов.

Накануне, 31 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По партийным спискам лидирует "Грузинская мечта", у неё более 48% голосов. В партии уже заявили, что она набирает парламентское большинство, дающее ей возможность сформировать правительство. Второе место у оппозиционного блока "Сила в единстве", он набирает около 27% голосов.

Оппозиционные лидеры считают итоги голосования нелегитимными и призывают своих сторонников выйти на улицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"