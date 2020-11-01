ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Тбилиси начались протесты недовольных парламентскими выборами

18:33
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

Люди не верят в победу партии "Грузинская мечта"

В Тбилиси началась акция протеста недовольных результатами парламентских выборов. Её участники направляются к резиденции основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Столтенберг призвал Грузию быстрее вступать в НАТО

"Мы все направляемся к резиденции олигарха. Дадим знать, что он рано праздновал победу", - заявил РИА Новости один из участников акции. Протестующие настаивают на проведение повторных выборов.

Накануне, 31 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По партийным спискам лидирует "Грузинская мечта", у неё более 48% голосов. В партии уже заявили, что она набирает парламентское большинство, дающее ей возможность сформировать правительство. Второе место у оппозиционного блока "Сила в единстве", он набирает около 27% голосов.

Оппозиционные лидеры считают итоги голосования нелегитимными и призывают своих сторонников выйти на улицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Митинг в Грузии
Митинг в Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.