В Стамбуле после серии взрывов загорелась больница

О пострадавших не сообщается

В Стамбуле загорелась больница при городском университете. В соцсетях очевидцы публикуют видео, снятое на месте пожара. Перед возгоранием были слышны взрывы, пишут пользователи.

На место стянуты пожарные и чрезвычайные службы, о пострадавших не сообщается, передает телеканал "Россия 24". По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхнем этаже здания.

По другим данным, это – строящееся здание больницы. Кроме рабочих там никого не было. Горят строительные материалы. Пожарные продолжают работу по тушению огня.

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