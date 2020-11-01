В Стамбуле после серии взрывов загорелась больница

О пострадавших не сообщается
В Стамбуле загорелась больница при городском университете. В соцсетях очевидцы публикуют видео, снятое на месте пожара. Перед возгоранием были слышны взрывы, пишут пользователи.
На место стянуты пожарные и чрезвычайные службы, о пострадавших не сообщается, передает телеканал "Россия 24". По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхнем этаже здания.
По другим данным, это – строящееся здание больницы. Кроме рабочих там никого не было. Горят строительные материалы. Пожарные продолжают работу по тушению огня.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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