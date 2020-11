Учёные напугали мир новой смертельной болезнью

Болеют только мужчины

Новое заболевание выявили у мужчин американские учёные. Оно не поддаётся никакому лечению, специалисты назвали болезнь VEXAS.

Смерть наступает в 40% случаев после массированного образования тромбов, воспаления лёгочной ткани и лихорадки, пишет медицинское издание The New England Journal of Medicine.

Учёные выявили соматические мутации в генах UBA1 у заболевших. Первоначально они обнаружили его у трёх мужчин, потом ещё у 22.

Врачи, наблюдавшие пациентов, утверждают, что применяли все возможные виды лечения этого заболевания – от больших доз стероидов до различных вариантов химиотерапии. Ни один из методов не смог остановить болезнь.

