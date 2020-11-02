Москва оказалась среди мировых лидеров по качеству школьного образования

У столицы хорошие результаты сразу в двух номинациях

Москва попала в список лидеров мирового рейтинга по качеству школьного образования. Российская столица оказалась в числе лучших сразу по двум номинациям, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Согласно международному исследованию PISA 2018, московские школьники оказались на 4 месте по глобальным компетенциям и на втором - по финансовой грамотности.

"Москва подавала заявку на участие в исследовании как отдельный регион. Наконец-то мы получили результаты наших школьников по направлению "Глобальные компетенции"‎. Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы. Результаты очень впечатляют - наши школьники вошли в пятерку лучших в мире", - подчеркнула Ракова.

Исследование проводилось в 2018 году с 16 по 30 апреля, в нем приняли участие без малого 7,3 тысячи столичных школьников, передает РИА Новости.

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