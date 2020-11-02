Санду обошла Додона на выборах президента Молдавии

Победитель определится 15 ноября во втором туре

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду в первом туре президентских выборов в Молдавии набрала 35,94% голосов, действующий глава государства Игорь Додон - 32,75%. Об этом сообщили в ЦИК страны после обработки 99,58% протоколов.

Как пишет ТАСС, разрыв между кандидатами связан обработкой голосов зарубежных участков в ЕС, США и Канаде, где избиратели обычно голосуют за проевропейских кандидатов. Санду – лидер оппозиционной проевропейской партии.

Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос, поэтому для определения победителя понадобится второй тур. Окончательные результаты голосования ЦИК обязан обнародовать в течение пяти дней, к этому времени будет принято официальное решение о назначении второго тура. Предварительно, он пройдет 15 ноября.

ЦИК Молдавии ранее признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

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