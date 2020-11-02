ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам рассказали, когда отступит густой туман

08:19
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Видимость на улице - не более 500 метров

Сильный туман окутал Москву и Подмосковье утром в понедельник, 2 ноября.

На данный момент, видимость составляет 300-500 метров. Ожидается, что туман продержится до 9:00, говорится в сообщении, размещенном на портале мэра столицы.

Водителей просят быть осторожными, соблюдать дистанцию на дорогах и избегать внезапных маневров.

"Сильный туман может привести к затруднению движения на дорогах <…> Пешеходам при движении по краю проезжей части советуют прикреплять к одежде светоотражающие фликеры", - сообщили в мэрии.

Тем временем, в столице 2 ноября ожидается температура до 8 градусов тепла. Местами будет немного моросить, ветер восточный, 3-8 метров в секунду, рассказали РИА Новости в центре погоды "Фобос".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Туман
Туман
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.