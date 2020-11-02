Москвичам рассказали, когда отступит густой туман

Видимость на улице - не более 500 метров

Сильный туман окутал Москву и Подмосковье утром в понедельник, 2 ноября.

На данный момент, видимость составляет 300-500 метров. Ожидается, что туман продержится до 9:00, говорится в сообщении, размещенном на портале мэра столицы.

Водителей просят быть осторожными, соблюдать дистанцию на дорогах и избегать внезапных маневров.

"Сильный туман может привести к затруднению движения на дорогах <…> Пешеходам при движении по краю проезжей части советуют прикреплять к одежде светоотражающие фликеры", - сообщили в мэрии.

Тем временем, в столице 2 ноября ожидается температура до 8 градусов тепла. Местами будет немного моросить, ветер восточный, 3-8 метров в секунду, рассказали РИА Новости в центре погоды "Фобос".

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