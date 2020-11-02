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Вильфанд рассказал о "волнообразной" зиме

08:30
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Синоптик объяснил, почему прошлогодняя теплая зима не повторится

В этом году россиян ожидает неоднородная и менее теплая зима, чем была в прошлом году. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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"Все-таки очевидно, что она будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году. Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада... В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов", - отметил метеоролог.

Вильфанд рассказал, что дать прогноз сразу на всю зиму достаточно сложно, и он менее точен, однако некоторые климатические процессы предугадать можно. В случае с приближающейся зимой синоптики считают, что она хоть и будет достаточно теплой, но холоднее, чем предыдущая.

Он подчеркнул, что прошлую зиму во многом определяли сформированные над Атлантикой воздушные массы. Они влияли не только на европейскую часть России, но также формировали погоду на Урале и в части азиатских регионов страны, передает РИА Новости.

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