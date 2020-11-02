ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Антитела к коронавирусу могут сохраняться до пяти месяцев

08:52
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

К такому выводу пришли ученые из США

Ученые из США сообщили, что антитела к коронавирусу (IgG) сохраняются в организме человека до пяти месяцев, если пациент перенес заболевание в легкой или умеренной форме.

Исследование среди 30 тысяч человек проводили специалисты медицинского центра Маунт Синай. Работа ученых опубликована в журнале Science.

Ранее главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин рассказал, что гуморальный иммунитет (с участием антител) у переболевших коронавирусной инфекцией может пропасть через 3-5 месяцев.

10 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России в настоящий момент нет ни одного подтвержденного случая повторного заболевания COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.