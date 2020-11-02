Антитела к коронавирусу могут сохраняться до пяти месяцев

К такому выводу пришли ученые из США

Ученые из США сообщили, что антитела к коронавирусу (IgG) сохраняются в организме человека до пяти месяцев, если пациент перенес заболевание в легкой или умеренной форме.

Исследование среди 30 тысяч человек проводили специалисты медицинского центра Маунт Синай. Работа ученых опубликована в журнале Science.

Ранее главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин рассказал, что гуморальный иммунитет (с участием антител) у переболевших коронавирусной инфекцией может пропасть через 3-5 месяцев.

10 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России в настоящий момент нет ни одного подтвержденного случая повторного заболевания COVID-19.

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