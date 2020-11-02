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В России предложили возмещать плату за тесты на коронавирус

08:45
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Люди вынуждены обращаться в частные клиники

Россиянам, которые самостоятельно сделали тесты на коронавирусную инфекцию платно в частных клиниках, предложили возмещать расходы из бюджетных средств.

С такой инициативой выступили Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей, пишет газета "Известия".

Из-за долгого ожидания тестирования в государственных поликлиниках люди вынуждены обращаться в частные медучреждения. Сдавать тесты на коронавирус необходимо тем, кто проживает совместно с инфицированным. Кроме того, для закрытия больничного необходимо сдать два теста тем, кто уже выздоровел.

Авторы инициативы полагают, что расходы по возмещению стоимости тестирования мог бы взять на себя фонд ОМС. На это потребуется около 10 миллиардов рублей.

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