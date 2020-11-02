Сергунина: в Москве пройдет цикл вебинаров для НКО по ИТ-технологиям

Мероприятия позволяю желающим больше узнать о современных IT-решениях

На мероприятиях в режиме онлайн проекта "НКО Лаб" в ноябре 2020 года расскажут об использовании IT-технологий в благотворительной деятельности, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Посвященный использованию информационных технологий в благотворительной практике цикл мероприятий образовательного проекта "НКО Лаб" пройдет в ноябре", - рассказала она.

Заммэра подчеркнула, что участники научатся организовывать дистанционную работу и автоматизировать взаимодействие НКО с подопечными и партнерами, а также использовать современные цифровые решения.

Первый вебинар на тему "Информационные технологии в коммуникациях команды социального проекта" пройдёт 11 ноября, следом, 12 ноября, будет организовано занятие на тему "НКО и CRM. Постановка задач и выбор системы". 18 ноября ожидается вебинар "Применение мессенджеров для НКО при создании чат-ботов". Заключающей станет тема "Как правильно выбрать программу для ведения бухгалтерского учета в небольших НКО", ознакомиться с которой можно будет 25 ноября. Отмечается, что указанные мероприятия будут начинаться в 14:00. Организатором выступает сеть коворкинг-центров НКО столичного Комитета общественных связей и молодежной политики. Увидеть расписание и зарегистрироваться желающие могут на портале "Душевная Москва", передает АГН "Москва".

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