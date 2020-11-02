Названа польза от пандемии коронавируса

Специалисты нашли в пандемии и плюсы

Пандемия коронавирусной инфекции, несмотря на все проблемы и сложности, оказала на россиян и положительный эффект – люди стали лучше заботиться об окружающей среде, отметил эколог Роман Пукалов.

Специалист объяснил, что без возможности посетить другие страны россияне начали более трепетно следить за экологией в России. Многие стали меньше пользоваться личными автомобилями и чаще выезжать за город.

"Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе. Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить где попало", - уверен Пукалов.

При этом в свете пандемии коронавируса значительно увеличилось количество мусора в виде защитных масок и перчаток, пластиковых упаковок, передает Радио Sputnik. "Негатив от коронавируса тоже есть, но позитива для экологии гораздо больше", - резюмировал специалист.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 46,4 миллиона человек, 1,2 миллион из них скончались. В России выявлено 1,64 миллиона заболевших, более 28 тысяч пациентов скончались.

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