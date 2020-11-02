Сноуден решил получить российское гражданство

От американского отказываться не придется

Эдвард Сноуден решил подать заявление на получение российского гражданства. О своих планах беглый сотрудник американских спецслужб сообщил в "Твиттере".

"После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного гражданства США и РФ", - написал Сноуден.

Ранее представляющий его интересы в России адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что в конце декабря у Эдварда Сноудена должен родиться ребенок. Пол пока неизвестен. Ребенок должен получить российское гражданство по месту рождения.

Эдвард Сноуден оказался в России в 2013 году после того, как предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб. В конце октября 2020 года он получил бессрочный вид на жительство в России.

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