Число жертв землетрясения на западе Турции возросло до 79

Пострадали более 960 человек

Количество погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Измир выросло до 79.

Число пострадавших возросло до 962 человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Им оказывается медицинская помощь.

Поисковые работы на месте разрушений продолжаются. Спустя 65 часов спасатели нашли под завалами живого трехлетнего ребенка, передает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 6,6 в Эгейском море произошло 30 октября. Стихия сильно ударила по западной части Турции, после толчков началось цунами. Также землетрясение затронуло греческие острова. В частности, на Самосе погибли два человека, 20 пострадали, здания получили сильные повреждения.

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