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В России продолжится "золотая осень"

09:45
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Теплая погода не стремится уступать место холодам

С понедельника в центр и на северо-запад Европейской части России вернется теплая погода. Температура воздуха днем превысит десять градусов. Жители Азиатской части страны также ощутят потепление, передает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд рассказал о "волнообразной" зиме

"Тепло будет не только в центре Европейской России, но и в Санкт-Петербурге будет двузначное значение температуры. Погода, которую назвали "золотой осенью" в октябре, продолжается и в ноябре. Связано это с тем, что Европейская Россия находится под влиянием области высокого давления. Теплые воздушные массы будут переносить тепло", - предупредил он.

В ряде российских регионов температура воздуха превысит норму на 5-7 градусов, отметил синоптик. Погода будет облачной, без осадков, а на юге Европейской России благодаря высокому давлению будет стоять солнечная погода, передает РИА Новости.

Единственным регионом, где температура будет около нормы, окажется Якутия, добавил метеоролог.

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