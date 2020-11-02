В России выявлено 18257 новых случаев заражения коронавирусом

Вылечились 10360 человек

За минувшие сутки в России выявили еще 18257 случаев коронавируса.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 4796 случаев. В Подмосковье заболели еще 556 человек.

Вылечились от коронавируса 10360 пациентов, в том числе в Москве – 3241. Скончались 238 заразившихся, из них 53 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1655038 случаев заражения коронавирусом. Скончались 28473 человек. Выздоровели 1236033 пациентов.

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