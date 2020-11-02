Доктор Комаровский усомнился в качестве тестов на COVID-19

Он отметил, что результаты разнятся в зависимости от клиники

Врач и телеведущий Евгений Комаровский отметил особенность коронавирусной инфекции, которая тревожит его больше всего. Доктор обратил внимание на сложности с диагностикой COVID-19.

Комаровский рассказал, что лично встречал людей с явными симптомами коронавируса, у которых тест на выявление болезни показал отрицательный результат. При этом известно и о многих пациентов без каких-либо симптомов, но с положительным ПЦР-тестом. Примечательно, что в одной лаборатории тест показывал высокий уровень антител, но уже в другой — ничего.

"Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего", - заявил доктор Комаровский. Врач добавил, что сомнительные результаты могут возникать из-за плохого качества тестов, которые уже успели стать "удачной бизнес-моделью", передает Украина.Ru.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 46,4 миллиона человек, 1,2 миллион из них скончались. В России выявлено 1,64 миллиона заболевших, более 28 тысяч пациентов скончались.

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