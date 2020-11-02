Таксист отнял у пассажирки смартфон в качестве оплаты проезда

Водитель задержан

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали водителя такси, подозреваемого в ограблении пассажирки.

В правоохранительные органы обратилась бабушка потерпевшей. Она рассказала, что 1 ноября ее 27-летняя внучка заказала такси по месту жительства через мобильное приложение.

Между водителем и девушкой завязалась ссора по поводу оплаты проезда. В результате водитель, применив физическую силу, отобрал у пассажирки мобильный телефон и скрылся.

44-летнего преступника задержали вечером того же дня. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"