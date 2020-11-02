Иммунолог рассказал, как простуда спасает от коронавируса

Сезонный насморк может уберечь от более серьезной болезни

Защитить человека от заражения коронавирусом может обычная простуда, считает иммунолог Владислав Жемчугов. Он объяснил, что некоторые заболевания могут "конкурировать" друг с другом за территорию в человеческом теле.

Врач отметил, что в случае подобного столкновения привычные для организма вирусы, наподобие простуды, начинают активно противостоять "новичкам".

"Известный факт, что наши "домашние" вирусы, такие как цитомегаловирус, герпес, в какой-то момент вызывают увеличение выработки интерферонов, то есть естественных факторов защиты. Это может стать даже защитой от внешних новых вирусов, в том числе от коронавируса и гриппа. Или какая-нибудь легкая начавшаяся простуда может защитить человека от коронавируса", - рассказал иммунолог.

Жемчугов подчеркнул, что подобная версия может быть актуальной, но окончательно она еще не доказана. Удостовериться в эффективности подобных методов можно лишь посредством экспериментов, передает Радио Sputnik.

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