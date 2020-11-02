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Иммунолог рассказал, как простуда спасает от коронавируса

10:13
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Сезонный насморк может уберечь от более серьезной болезни

Защитить человека от заражения коронавирусом может обычная простуда, считает иммунолог Владислав Жемчугов. Он объяснил, что некоторые заболевания могут "конкурировать" друг с другом за территорию в человеческом теле.

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Врач отметил, что в случае подобного столкновения привычные для организма вирусы, наподобие простуды, начинают активно противостоять "новичкам".

"Известный факт, что наши "домашние" вирусы, такие как цитомегаловирус, герпес, в какой-то момент вызывают увеличение выработки интерферонов, то есть естественных факторов защиты. Это может стать даже защитой от внешних новых вирусов, в том числе от коронавируса и гриппа. Или какая-нибудь легкая начавшаяся простуда может защитить человека от коронавируса", - рассказал иммунолог.

Жемчугов подчеркнул, что подобная версия может быть актуальной, но окончательно она еще не доказана. Удостовериться в эффективности подобных методов можно лишь посредством экспериментов, передает Радио Sputnik.

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