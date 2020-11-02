Утренняя скидка в московском метро может стать постоянной

Все будет зависеть от результатов эксперимента

В Москве заработала утренняя скидка в размере 50% на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.

Как сообщил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, если запланированный на ближайшие восемь месяцев эксперимент окажется успешным, скидка может стать постоянной.

"Если загрузка снизится на 7% в утренний час пик, значит мы считаем, что эксперимент достиг результата. Мы будем ходатайствовать перед мэром Москвы, чтобы эту скидку закрепить уже на постоянный период ", - сказал Ликсутов (цитата по "Интерфаксу").

По его словам, пока рано говорить о результатах, но количество пассажиров в более свободный период уже увеличилось.

Речь идет о скидке, которая предоставляется в будние дни со времени открытия станций до 07:15, а также с 08:45 до 09:15.

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