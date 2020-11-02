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Как изменится политика США с приходом к власти Байдена

10:46
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Чего России ожидать от потенциального президента Америки?

Приглашенный научный сотрудник Университета Джорджа Вашингтона Джованна Де Майо рассказал, как изменятся отношения между США и Россией в случае прихода к власти Джо Байдена.
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По словам Де Майо, администрация демократов будет жесткой с Россией, но это вовсе не означает введение всё новых и новых ограничений.

"Очень возможно, что Байден попытается найти общую стратегию с европейскими союзниками, чтобы сосредоточиться на конкретных, но более эффективных санкциях, а также на более креативных способах привлечения России к ответственности без того, чтобы впадать в бесполезное умножение санкций", - считает эксперт.

При этом одним из камней преткновения может стать подход двух стран к продвижению "демократических ценностей", на которые Байден сделал упор в своей предвыборной кампании, передает РИА Новости.

Советники кандидата в президенты США, в свою очередь, предлагают ему избегать "морализаторского" подхода к внешней политике, да и сотрудничество с Россией по вопросу о контроле над вооружениями будет для него важным, уверен Де Майо.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер Дональд Трамп и его ближайший конкурент от Демократической партии Джо Байден

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