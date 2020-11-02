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Доллар подскочил выше 80 рублей

10:27
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Это произошло впервые с марта 2020 года

Курс доллара утром в понедельник, 2 ноября, превысил 80 рублей.

По данным торгов Мосбиржи на 10:03, американская валюта выросла на 66 копеек – до 80,19 рубля. Это произошло впервые с 30 марта 2020 года, пишет РИА Новости.  Курс евро поднялся на 73 копейки, до 93,35 рубля.

Такой рост валюты по отношению к рублю обусловлен падением цен на нефть марки Brent. Январский фьючерс рухнул на 3,56% - до 36,59 доллара за баррель.

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