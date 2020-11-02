Ливни и град задержатся в Краснодарском крае еще на сутки

Стихия бушует в регионе уже несколько дней подряд

Ливни, град и шквалистый ветер обрушились на Краснодарский край. Стихия бушует в регионе уже несколько дней подряд. Сорваны крыши домов, повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Последствия устраняют аварийные бригады. По прогнозам, непогода не отступит и сегодня.

Ледяные шарики падают так сильно и плотно, что, кажется, разобьют ветровые стекла. Кто успел, спрятался в машинах. Но ехать не решаются. Щетки едва успевают смахивать градины. Дорогу толком не видно.

Небывалый град размером с грецкий орех обрушился не только на Дагомыс. Ненастье накрыло едва ли не всю приморскую часть Краснодарского края.

На улице все еще по-летнему, 20 градусов, но горожане и туристы предпочитают не выходить из квартир и номеров. Прогулка или экскурсия могут закончиться синяками и шишками.

Под пальмами - ледяной ковер. На балконах разбиты цветочные горшки. Ураган бушует в регионе третий день. Затоплены дороги. Ливневки не справляются.

Ясной и солнечной погоды синоптики сегодня не обещают. Град, грозы, шквалистый ветер порывами до 20 метров в секунду, будут хозяйничать в регионе еще как минимум сутки.

Тяжелее всего пришлось жителям Ейского района, где с домов сорваны крыши, повалены деревья, нарушена подача в электричества. Сейчас коммунальные службы и сотрудники МЧС занимаются ликвидацией последствий.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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