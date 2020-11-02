В России четвертый день подряд выявляют больше 18 тысяч заболевших COVID-19

Скончались 238 пациентов

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 18257 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 10360 человек. Скончались 238 пациентов. С начала пандемии диагноз COVID-19 1655038 раз. Чтобы замедлить распространение инфекции, по всей стране проводят рейды по соблюдению масочного режима.

Свою медицинскую броню врачи сводного отряда Минобороны надевают для входа в красную зону. Бок о бок с коллегами в 3 районных больницах военные медики работают уже не первый день: консультируют врачей, обследуют пациентов.

Врачи имеют опыт диагностики и лечения коронавирусных больных. Такое подкрепление для региона, где ежедневно свыше 70 заболевших коронавирусом - бесценно.

"У нас в составе есть терапевты, есть пульмонологи, есть кардиологи, есть реаниматологи. Каждый взаимодействует по своему направлению в виде консультаций и коррекции проводимого лечения", - сообщил представитель сводного медицинского отряда Минобороны России Анатолий Волков.

Каждая пятая койка в стационарах Челябинской области занята ковидным больным. Симптомы у всех одинаковые - сухой кашель, головная боль, повышение температуры. У некоторых начались осложнения. Кислородная недостаточность развивается настолько стремительно, что врачи круглосуточно начеку. Спасая здоровье пациентов, нередко жертвуют своим.

"Продолжают поступать медицинские работники. К сожалению, осенью их стало намного больше, чем летом. Видимо, сказывается моральная и физическая усталость", - говорит замначальника Госпиталя ветеранов войны по медицинской части Ольга Сидоренко.

А ведь пика пандемии, по оценкам специалистов, Россия ещё не достигла. Называют середину декабря. Значит, предельная нагрузка на медицинских работников и всю систему здравоохранения сохранится. С 1 ноября всем, кто занимается диагностикой коронавируса и оказывает помощь больным, правительство окажет социальную поддержку. Новый порядок выплат утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Начисления врачам и медицинскому персоналу будут производиться ежемесячно, и будут зависеть от количества отработанных смен. Социальные выплаты коснутся как врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей, работающих в выездных бригадах скорой помощи, так и коллег в стационарах и поликлиниках. Размер денежных выплат определяется с учётом районных коэффициентов.

Рейды по соблюдению масочного режима по-прежнему данность. Только так можно донести до людей необходимость ношения масок. А еще социальная дистанция, домашний режим для людей старше 65 лет, удаленная работа. Эти меры дают свой эффект. Опыт европейских стран наглядно демонстрирует, какого сценария России удалось избежать.

На фоне второй волны пандемии во Франции введен режим самоизоляции. Как и весной, выходить из дома можно только в случае крайней необходимости и по письменному удостоверению - на работу, к врачу. Закрыты бары и рестораны, музеи и театры.

Германия пополнила список стран, объявивших локдаун из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. В выходные на улицы, в фитнес-центры ринулись горожане, чтобы насладиться своим привычным образом жизни. С сегодняшнего дня закрыты развлекательные заведения, работают только школы и магазины. В Словакии - всеобщее тестирование. Всего за день в стране - более 25 тысяч заболевших. В лидеры по статистике, где зафиксирован антирекорд по смертности на 100 тысяч населения, вышла Чехия. Там, несмотря на жесткий карантин, люди продолжают болеть и заражать друг друга.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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