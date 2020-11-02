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Названы главные темы форума "Сообщество"

12:04
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Из-за пандемии большая часть дискуссий проходит в онлайн-формате

Реализацию социальных проектов и развитие некоммерческого сектора обсуждают в Москве на форуме "Сообщество". Из-за пандемии большая часть дискуссий проходит в онлайн-формате, отмечает "ТВ Центр".

Конференцию проводит Общественная палата. В ней принимают участие представители власти, бизнеса и общественности. Главными темами станут исполнение поручений президента, поправки к Конституции и демографическая ситуация в стране. Также на форуме объявят победителей конкурса социальных инициатив - "Мой проект - моей стране".

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