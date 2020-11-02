В Приморье расследуют загадочную авиакатастрофу советского самолета Ли-2

Самолет разбился в августе 1945 года во время войны с Японией

В Приморье расследуют загадочную авиакатастрофу советского транспортного самолета Ли-2. В августе 1945 года, возвращаясь с боевого задания, он разбился у подножия сопки. Участники отряда "Авиапоиск" нашли останки трех человек.

- Видимо, был пожар, металлические части большую температуру выдержали, алюминий оплавился.

После выполнения боевого задания, возвращаясь на аэродром Черниговский, самолет при сложных метеоусловиях столкнулся с сопкой, экипаж погиб. Так в архивах описывают крушение Ли-2 в августе 1945 года. Авиакатастрофа произошла в приморской тайге.

Фрагменты обуви, ременные пряжки, пуговицы - это только первые находки. Участникам отряда "Авиапоиск" удалось обнаружить останки как минимум трех членов экипажа. Главная задача - выяснить, сколько человек было в самолете на момент крушения, и определить их имена.

"Он летел из Японии и вон под той сопкой разбился", - говорит житель села Горный Хутор Петр Устимко.

Местные жители рассказывают, что самолет нашли в лесу спустя год после крушения. Останки экипажа привезли в поселок и захоронили.

По словам старожилов, захоронение сделали в 1946 году, под липой. Но не было ни могилы, ни памятника. Правда, это место долгие годы было для селян особенным. Здесь принимали в пионеры, а когда вокруг разрабатывали сельскохозяйственные поля, председатель колхоза запретил даже вырубать это дерево.

В 1995 году земле предали еще небольшую часть останков. Поставили памятник в виде крыла самолета и написали девять фамилий.

"Я спрашивала, откуда взяли крыло. Говорят, крыло привезли с гарнизона. А фамилии, наверное, дал военкомат, вот так люди отвечают", - сообщила жительница села Горный Хутор Наталья Бричко.

Входили ли все погибшие в состав экипажа разбившегося Ли-2? Именно это сейчас пытаются выяснить участники отряда "Авиапоиск". По уставу в самолете должны были находиться только шесть человек. Почему было 9, неясно.

Сейчас в архивах удалось найти наградные листы только на трех человек. Лётчика младшего лейтенанта Михаила Козлова, штурмана младшего лейтенанта Антона Русина и бортового техника, техника-лейтенанта Дмитрия Пастарнакова. Документы подтверждают, что эти военные действительно входили в состав 281-го транспортного авиационного полка. При этом все фамилии на памятнике, кроме одной, числятся пропавшими без вести. И только девушка официально признана погибшей в катастрофе.

"Дороленко Анастасия Гавриловна, 1922 года рождения , 23 года ей было на тот момент. Она находилась в должности авиационного механика", - рассказал Ярослав Ливанский, командир поискового объединения "Авиапоиск".

Самолет Ли-2 в годы войны считался своеобразным воздушным грузовиком. На нем перевозили топливо, доставляли десант на аэродромы, транспортировали пострадавших. Какое задание выполнял этот экипаж, пока неизвестно. Поисковые работы будут продолжаться, пока позволяет погода. Разыскиваются и родственники погибших, фамилии которых указаны на памятнике, чтобы распутать эту историю.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.

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