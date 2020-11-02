В "Артеке" стартовал заключительный этап конкурса "Большая перемена"

Победители получат премии и преимущество при поступлении в вузы

Талантливые школьники со всей страны собрались в эти дни в Крыму. В детском центре "Артек" проходит заключительный этап масштабного конкурса "Большая перемена", передает "ТВ Центр".

"Большая перемена" - это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Его главная цель - дать шанс подросткам проявить себя. Из миллиона участников в финал вышли больше тысячи. И теперь им предстоит работа над созданием "Города будущего".

Победители получат премии, которые смогут потратить на образование, а также дополнительные баллы, которые будут учитываться при поступлении в вузы.

"Я хочу сказать вам спасибо за то, что, участвуя в этом конкурсе, вы уже меняли жизнь, меняли свою жизнь, меняли жизнь окружающих, потому что вы помогали тем, кто в этом нуждается, весной и летом этого года, вы поздравляли ветеранов с 75-летием Победы, приносили реальную помощь", - сказал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"