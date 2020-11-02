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Пожар на магистральном газопроводе в ЯНАО сняли на видео

11:37
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

В результате ЧП никто не пострадал

Мощный пожар вспыхнул на участке магистрального газопровода в Ямало-Ненецком автономном округе, передает "ТВ Центр".

Разрыв трубы произошёл поздно ночью. Яркий столб пламени был виден за несколько километров. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщили в Минэнерго, специалисты перекрыли подачу газа на участке до завершения ремонта. Аварийные бригады уже приступили к работе.

Ограничений поставок не ожидается, газ будут подавать по другим участкам. По факту ЧП прокуратура проводит проверку.

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