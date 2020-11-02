Пожар на магистральном газопроводе в ЯНАО сняли на видео

В результате ЧП никто не пострадал
Мощный пожар вспыхнул на участке магистрального газопровода в Ямало-Ненецком автономном округе, передает "ТВ Центр".
Разрыв трубы произошёл поздно ночью. Яркий столб пламени был виден за несколько километров. В результате ЧП никто не пострадал.
Как сообщили в Минэнерго, специалисты перекрыли подачу газа на участке до завершения ремонта. Аварийные бригады уже приступили к работе.
Ограничений поставок не ожидается, газ будут подавать по другим участкам. По факту ЧП прокуратура проводит проверку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"