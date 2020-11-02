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Пропавший Андрей Губин нашелся в Египте

10:46
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Музыкант внезапно исчез полтора месяца назад

Андрей Губин давно не балует поклонников новыми песнями или выступлениями. Звезда 90-х много лет назад выбрал затворнический образ жизни и отказался от публичности.

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Однако в последние несколько месяцев поведение Губина беспокоит даже его близких друзей – они даже подумывали написать заявление в полицию о пропаже человека.

Музыкальный продюсер певца Тарас Ващишин рассказал, что Губин не отвечает на его сообщения и звонки вот уже пару месяцев. Мужчина отметил, что исполнитель "пропадал" и раньше, а потому беспокоиться его друзья начали не сразу.

Но, как выяснилось, музыкант пропал намеренно, и с некоторыми из знакомых продолжает поддерживать связь. Об этом сообщил близкий друг Губина Владимир Бурмяков, передает СтарХит. "Мы общались три дня назад, у него все в порядке. Андрей отдыхает в Египте, улетел туда почти сразу, как открыли границы. Возвращаться пока не планирует. Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит", - сказал он.

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