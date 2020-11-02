Владельца "Мясной империи" застрелили из арбалета в Подмосковье

Его сожительнице удалось спастись

В Московской области неизвестные застрелили владельца компании "Мясная империя" Владимира Маругова.

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 ноября. По данным источника "Интерфакса", двое злоумышленников проникли на территорию загородного дома бизнесмена в деревне Аносино на территории Истры.

Преступники связали Маругова и его сожительницу, начали требовать деньги, а затем один из них выстрелил из арбалета в 54-летнего бизнесмена. Девушка удалось вырваться и убежать. Позже она вызвала полицию.

Прибывшие к дому сотрудники правоохранительных органов обнаружили Маругова без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, уточнили в подмосковном СКР. На данный момент преступники в розыске. Следователям удалось обнаружить машину, на которой они скрылись.

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