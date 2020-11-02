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На всей территории Германии ввели карантин из-за COVID-19

10:58
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Система здравоохранения может не выдержать

Власти Германии приняли решение ввести с понедельника, 2 ноября, и до конца месяца всеобщий карантин для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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По всей стране перестанут работать театры, кинотеатры, рестораны (кроме напитков и еды навынос), бары, ярмарки и развлекательные заведения. при этом Школы и детские сады остаются открытыми, также продолжат работу парикмахерские и магазины, но с ограниченным числом посетителей. Соответствующее заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, текст опубликован на сайте правительства страны.

Планируется, что локдаун в Германии сохранится минимум до начала зимы. Столь жесткие меры необходимы для избежания коллапса системы здравоохранения. Меркель подчеркнула, что на сегодняшний день ситуация в стране "очень серьезная". По словам канцлера, пока система здравоохранения справляется с наплывом пациентов, но через несколько недель ее возможности могут достичь своих границ.

По данным на 1 ноября в Германии за сутки выявили почти 14,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли. Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировали 532 930 случаев заболевания коронавирусом и 10 481 летальный исход. Выздоровели более 355 тысяч заболевших.

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