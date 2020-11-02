Курс евро поднялся выше 94 рублей впервые за 6 лет

Доллар и евро продолжают расти

Курс евро впервые за шесть лет превысил отметку в 94 рубля. В процессе валютных торгов на Московской бирже европейская валюта ускорила рост до 1,51% к закрытию предыдущей сессии и достигла 94,02 рубля.

При этом курс евро расчетами "завтра" на 11 утра понедельника, 2 ноября, растет на 1,33 рубля, до 93,95 рубля.

Что касается доллара, то он близится к 81 рублю. В настоящий момент курс доллара повысился на 1,18 рубля и составил 80,71 рубля, передает РИА Новости.

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