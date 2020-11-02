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Бывший муж Полины Гагариной пофантазировал о новой возлюбленной

11:51
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Бывший муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков в Сети рассказал поклонникам о своей будущей жене. По его словам, не обязательно, что после развода он отправится к худой модели.

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Исхаков заявил, что его избранница не обязательно должна быть стройной. Мужчина подчеркнул, что фигуристые девушки также смотрятся хорошо.

"Возможно, моя следующая жена будет пышечкой, и вообще, что за стереотип, что модель обязательно должна быть очень худой?! Я поработал для ТВ-Шоу Модель-XL. Было очень интересно. Все девушки просто огонь", - написал он в Instagram.

Подписчики поддержали точку зрения фотографа и отметили, что красота не зависит от форм и размера одежды.

Гагарина и Исхаков начали встречаться в 2013 году. В 2014 году пара тайно обручилась в Париже, а затем официально поженилась в Москве. В 2017 году у супругов родилась дочь Мия. Вместе они также воспитывают сына исполнительницы Андрея от первого брака с актером Петром Кисловым.

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