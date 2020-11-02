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В Турции трехлетняя девочка провела под завалами 65 часов

11:50
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Удалось спасти также ее маму и братьев

Число жертв землетрясения на западе Турции возросло до 83. Ранения получили около тысячи человек. Поисково-спасательная операция в Измире продолжается уже более 65 часов, передает "ТВ Центр".

Сегодня из-под завалов достали трёхлетнюю девочку. Ранее спасли её семью - маму и братьев. Мощное землетрясение, эпицентр которого находился в Эгейском море, произошло в пятницу. Разрушения есть не только в Турции, но и на греческом острове Самос. Там погибли два человека, несколько десятков пострадали.

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