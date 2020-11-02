В Москве снизился прирост госпитализаций с COVID-19

Общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую

В Москве за неделю зафиксировали отрицательный прирост новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Всего в Москве подтверждено 4 796 новых случаев коронавируса.

"Если две недели назад прирост за семь дней составлял 20% по новым случаям и 14% по госпитализациям, то за последнюю неделю эти показатели снизились до минус 0,7% и 1,9% соответственно", - говорится в сообщении оперштаба.

Среди новых выявленных случаев 12,3% - дети, 45,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% - от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет, 3,3% - старше 80 лет.

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