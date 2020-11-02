ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Звезда фильмов о Человеке-пауке разводится

12:53
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Брак актера продлился 13 лет

Голливудский актер Тоби Магуайр, известный по роли Питера Паркера в трилогии о Человеке-пауке, разводится с женой, в браке с которой прожил 13 лет.
Бывший муж Полины Гагариной пофантазировал о новой возлюбленной

45-летний Магуайр женат на Дженифер Мейер, которая занимается дизайном украшений. Отмечается, что решение о разводе приняла супруга артиста. Впервые о расставании пары заговорили еще четыре года назад – тогда актер завел роман с моделью, которая была на 18 лет младше него. Жена Магуайра не осталась в долгу и выбрала в качестве нового избранника спортивного агента.

У Магуайра и Мейер двое детей – 14-летняя дочь Руби и 11-летний сын Отис. Предполагается, что после развода родителей они останутся жить с матерью, передает TMZ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Тоби Магуайр
Тоби Магуайр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.