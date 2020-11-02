Звезда фильмов о Человеке-пауке разводится

Брак актера продлился 13 лет

Голливудский актер Тоби Магуайр, известный по роли Питера Паркера в трилогии о Человеке-пауке, разводится с женой, в браке с которой прожил 13 лет.

45-летний Магуайр женат на Дженифер Мейер, которая занимается дизайном украшений. Отмечается, что решение о разводе приняла супруга артиста. Впервые о расставании пары заговорили еще четыре года назад – тогда актер завел роман с моделью, которая была на 18 лет младше него. Жена Магуайра не осталась в долгу и выбрала в качестве нового избранника спортивного агента.

У Магуайра и Мейер двое детей – 14-летняя дочь Руби и 11-летний сын Отис. Предполагается, что после развода родителей они останутся жить с матерью, передает TMZ.

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