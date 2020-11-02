Желанию Сноудена получить российское гражданство нашлось объяснение

От американского гражданства он отказываться не планирует

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил о желании получить российское гражданство. Адвокат американца Анатолий Кучерена объяснил, зачем беглому работнику спецслужб паспорт России.

Помимо самого Сноудена гражданство просит и его жена, которая сейчас беременна, передает РИА Новости. Пара хочет успеть получить новые паспорта до рождения ребенка, рассказал юрист.

"Эта просьба связана с предстоящим рождением ребенка, что ему очень важно, чтобы они имели гражданство как американское, так и российское", - отметил Кучерена.

Летом 2013 года Сноуден передал изданиям Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Позже он вылетел в Москву, где ему предоставили временное убежище В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, в январе 2017-го его продлили до 2020 года. 22 октября американец получил бессрочный вид на жительство в России.

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