Опрос: Байден опережает Трампа по популярности

Против действующего президента даже тот, кто 4 года назад отдал за него голос

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает по популярности своего соперника – действующего президента страны Дональда Трампа.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Hill, Байден лидирует по популярности в большинстве колеблющихся штатов. Кроме того, кандидат от демократов обошел своего оппонента даже среди тех групп лиц, которые голосовали за Трампа на прошлых президентских выборах в 2016 году.

Тем не менее, позиции Трампа тоже не стоят на месте. По данным The Wall Street Journal, действующий президент сократил на 1% отставание по уровню общественной поддержки от Байдена.

По предварительной оценке, За Трампа проголосовали бы 42% американцев, а за его оппонента - 52%.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. От республиканцев за кресло президента будет бороться действующий глава государства Трамп, от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

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