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Маткапитал разрешат тратить на сельскую ипотеку

12:40
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Раньше банки часто отказывали заемщикам

Правительство планирует разрешить тратить маткапитал на сельскую ипотеку. Соответствующее постановление уже подготовлено, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Зачастую банки отказывали заемщикам, ссылаясь на то, что использование маткапитала правилами не предусмотрено. Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Кроме того, будет расширен список регионов, где на приобретение жилья можно будет взять 5 миллионов рублей. В перечень вошел Ямало-Ненецкий автономный округ. Ранее такая возможность была только у сельских жителей  в регионах Дальнего Востока и Ленинградской области.

Мишустин надеется, что эти меры облегчат переезд людей в сельскую местность.

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