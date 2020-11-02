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В Кремле отреагировали на резкий скачок доллара

12:45
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Президент держит ситуацию на контроле

В Кремле отреагировали на рост курса доллара и евро в России.
Курс евро поднялся выше 94 рублей впервые за 6 лет

Импортозамещение позволяет меньше влиять на динамику цен в России, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, психологические отметки пробиваются, но амплитуда волатильности минимизируется усилиями макрорегулятора.

"В нашей стране все-таки абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получает свои доходы именно в рублях. По мере того, как также мы сокращаем зависимость от импорта, соответственно эта волатильность, она все меньше и меньше и меньше влияет на динамику изменения цен <…> В целом, если говорить о макростабильности, то да, как говорил президент, ее удается поддерживать", - отметил спикер Кремля.

Песков добавил, что любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением. Президент России Владимир Путин держит на постоянном контроле макроэкономическую ситуацию в стране, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник, 2 ноября, курс евро достиг отметки 94 рубля, а доллар превысил отметку 80 рублей.

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