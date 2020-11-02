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Путин поручил правительству признать тренера педагогом

13:05
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Ранее президент попросил решить этот вопрос "как можно скорее"

Президент России Владимир Путин распорядился включить должности тренеров в номенклатуру должностей педагогических работников.

Соответствующее поручение дано правительству России, его нужно выполнить к 15 февраля 2021 года. Об этом говорится в тексте поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 октября 2020 года.

Кроме того, президент поручил обеспечить утверждение профессионального стандарта "Тренер-преподаватель" и внедрить образовательный стандарт с квалификацией "Тренер по виду спорта. Преподаватель" со следующего учебного года.

В октябре 2020 года Путин подчеркнул, что этот вопрос нужно решить "как можно быстрее". Это важно для того, чтобы тренера нарабатывали педагогический стаж, получали пенсии и отпуска.

"Вот я же просил правительство проработать эти вопросы и сделать соответствующие предложения. Срок этого поручения истек в декабре 2019 года. А воз, к сожалению, и ныне там", - заявил глава государства.

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