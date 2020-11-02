Володин назвал приоритеты в отношениях России и Китая

Странам необходимо расширить сотрудничество в сфере биомедицинских технологий

Борьба с внешним вмешательством, укрепление регионального и приграничного сотрудничества, а также проекты в научной сфере обсуждали на заседании российско-китайской межпарламентской комиссии.

Встреча прошла в формате видео-конференции, передает "ТВ Центр". В ней приняли участие председатели Госдумы и Совета Федерации - Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, а также руководители профильных комиссий. Как отметили спикеры парламентов, сейчас особое внимание необходимо уделить реализации договорённостей на законодательном уровне.

"Нам необходимо в рамках парламентского измерения создать правовое условие для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере биомедицинских технологий, было бы правильно обмениваться опытом правового регулирования в сфере цифровой экономики, технологий искусственного интеллекта, защиты персональных данных", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Россия и Китай, можно сказать, первыми в мире установили отношения нового типа, на принципах отказа от конфронтации против третьих стран. В их основе лежат диалог и партнёрство, незыблемые принципы уважения суверенитета, взаимного доверия. Серьёзный вклад в укрепление двусторонних и межрегиональных связей могут и должны внести парламентарии наших стран", - заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

В ходе беседы затронули и тему коронавируса. Китайская сторона в очередной раз выразила признательность России за помощь в борьбе с пандемией.

"На фоне беспрецедентной пандемии коронавируса китайско-российское стратегическое взаимодействие спиной к спине выдержало испытание. Ещё крепче стала дружба между нашими народами", - сообщил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

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