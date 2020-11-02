Собянин поздравил москвичей с победой на World Travel Awards

Столица выиграла в ключевых номинациях

Москва победила сразу в двух номинациях европейского этапа престижной премии World Travel Awards, которую ещё называют "туристическим Оскаром". Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в Instagram.

Столица получила главную награду в номинации "Лучшее туристическое направление в Европе. Город", обойдя Лондон, Париж и Рим. Кроме того, Москва победила и в номинации "Лучшее туристическое направление для изучения культурного наследия в Европе". Жюри учитывало мнение как экспертов туристической отрасли, так и путешественников.

"Друзья, поздравляю всех с победой Москвы на европейском этапе премии World Travel Awards 2020!" – написал Собянин в соцсети.

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