Маткапитал разрешат направить на сельскую ипотеку

Такая ипотека позволяет получить деньги по ставке до 3% на строительство или покупку дома

Российские семьи смогут использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Сельская ипотека позволяет получить деньги по ставке до 3%, чтобы построить или купить дом. В этом году уже выдано более 27 тысяч кредитов. Об увеличении финансирования льготной программы ранее говорил Владимир Путин. На эти цели в следующем году предусмотрено более четырех миллиардов рублей, передает "ТВ Центр".

Мишустин также сообщил, что кабмин расширит список регионов, где на приобретение или строительство жилья можно взять большую сумму – 5 миллионов рублей.

"Такое право было у сельских жителей в регионах Дальнего Востока и Ленинградской области, теперь такая возможность будет и у тех, кто проживает в Ямало-Ненецком автономном округе. Рассчитываем, что эти изменения помогут людям, которые участвуют в этой программе, переезжать в сельскую местность", - подчеркнул премьер.

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